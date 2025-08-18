Un gol al final condemna a un bon Terrassa FC

El Terrassa FC, amb un gol en contra a les acaballes del partit, va perdre al Nou Sardenya contra el CE Europa, en el marc de la celebració del Trofeu vila de Gràcia. Els de Víctor Bravo van mostrar bones maneres i van tenir bones ocasions per marcar, però un gol desafortunat en el minut 86 va evitar els penals per desempatar i els graciencs es van adjudicar el seu trofeu. El pròxim compromís del conjunt terrassista serà el dissabte dia 23, en el camp del Reus Reddis, a partir de les 19 hores.
La primera meitat va començar amb alternatives per part dels dos equips i amb algunes arribades que no van saber concretar. A partir de la mitja hora de joc, els de Víctor Bravo van apoderar-se del control del joc i van crear bones opcions que no van poder materialitzar. Joaco, en dues ocasions, i Van den Heerik, després d'una bona acció de Larrauri, no van poder avançar el seu equip en el marcador.
A la represa, l'equip egarenc va provar-ho, sobretot amb un Casti molt actiu, però que no va poder culminar les seves accions atacants. Quan l'empat semblava assegurat, en una jugada per la banda esquerra de l'atac dels graciencs, la pilota va anar a peus de George. El seu xut va tocar en Reche i va acabar entrant a la porteria del Terrassa FC. Els intents finals dels terrassistes no van servir per evitar l'1 a 0 favorable al CE Europa.
Pel Terrassa FC van jugar d'inici: Marcos Pérez a la porteria; Larrauri, Adrián Beamonte, Dirks i Mario Domingo; Josemi Castañeda i Ruymán al doble pivot, Joaco, Guti i Joel; i Van den Heerik. A la represa van entrar: Iván Biarge, Casti, Isma, Reche, Jaime Barrero, Gil Muntadas i Sleegers.