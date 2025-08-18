Empat del San Cristóbal contra el Sant Andreu

Empat a dos del San Cristóbal davant del Sant Andreu, equip de la Segona Federació, en el segon encontre amistós de la pretemporada del conjunt parroquial. Els de Cristian García, en el municipal de Ca n'Anglada, van mostrar una bona imatge i es van avançar amb dos gols, però els quadribarrats van acabar igualant el resultat. Dimecres dia 20 d'agost, en el camp de l'Atlètic Sant Just, l'equip egarenc tornarà a jugar un nou encontre de preparació de cara a la temporada 2025-2026.
Raúl Pérez, només començar el partit, va avançar el San Cristóbal amb un bon xut creuat. Els terrassencs van dominar durant uns instants, si bé els barcelonins van reaccionar i, a la segona part d'aquest primer temps, van jugar millor i van disposar d'algunes opcions clares que el porter Carles Segura va evitar.
A la segona meitat i, en els primers minuts, els de Cristian García van tornar a marcar, en aquest cas per part de Pere, després d'un contraatac de l'equip. El Sant Andreu va tornar a reaccionar i, en dos minuts fatídics per als locals, va aconseguir empatar, amb dues dianes de Guillem Naranjo. Fins a la conclusió del matx, els visitants van ser més incisius, però el resultat es va mantenir amb el 2 a 2 final.
Cristian García va alinear a Carles Segura, Raúl Ferrer, Max Llovera, Carlos Olmo, Joan Cervós, Àlex Fernández, Ayoub, Raúl Pérez, Pere, Marc Río i Konu Kim. Després van participar: el porter Adrián Tapia i els jugadors Peke, Arnau Abella, Éric Jiménez, Guillem, Adrià Alsina, Marc, Xavi, Nil Abellán i Érik Álvarez.