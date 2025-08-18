El Terrassa FC fitxa el defensa neerlandès Erik Schouten

Erik Schouten, nascut el 16 d'agost de 1991, s'ha convertit en nou jugador del Terrassa FC. El central neerlandès s’incorpora a les files del primer equip terrassista que dirigeix el tècnic Víctor Bravo, que tornarà aquest dimecres a les sessions de treball després de dos dies de descans, per reforçar la defensa egarenca.
Procedent del Willem II (2022-25) de la Eredivisie, la primera lliga dels Països Baixos, Schouten ha disputat allà les darreres tres temporades (96 partits i 3 gols) i fins ara era un dels capitans de l’equip.
Amb més de 250 partits a la segona categoria de la lliga neerlandesa, entre l’amplíssima trajectòria d’Erik Schouten destaquen clubs com el Cambuur (2019-22), FC Volendam (2012-13, 2013-14, 2014-15 i 2015-19), el Jong Volendam (2013, 2014, 2015) i el Jong AZ (2011-12). També ha estat convocat en dues ocasions, l’any 2010, amb la selecció sub-19 dels Països Baixos.