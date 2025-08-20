El Terrassa FC femení ja prepara la temporada 2025-2026

El Terrassa FC femení ja treballa a les ordres del tècnic Issam El Azzouzi per preparar la temporada 2025-2026. L'equip terrassista, que militarà una campanya més a la Preferent femenina, debutarà a la lliga el cap de setmana del 20 i 21 de setembre, en el camp de l’Espanyol “C”. Del 12 al 14 de setembre, la plantilla farà un stage de preparació a Andorra.
Les egarenques disputaran un parell d'amistosos abans de disputar el Torneig d'Històrics del futbol català que organitza el Martinenc. El diumenge 24 d'agost, el Terrassa FC rebrà a l'Estadi Olímpic a la UE Cornellà mentre que, el dia 31 el visitant serà el FC Badalona Women.
Els dies 6 i 7 de setembre, les d'Issam participaran en el Torneig d'Històrics i començaran amb la fase de grups, que consta de dos triangulars amb partits de 45 minuts. Les egarenques jugaran el 4 de setembre, en el grup 1, amb CF Pallejà i CE Sabadell, mentre que el dia 5 es disputarà el grup 2, amb Sant Cugat FC, CE Sant Gabriel i FC Marinenc. El dia 7 de setembre està prevista la final, que serà de 90 minuts de joc.