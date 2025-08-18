Plata per a la selecció femenina júnior al Mundial de waterpolo

La selecció femenina de waterpolo va perdre la final del Mundial júnior disputat a Salvador de Bahia (Brasil) i va penjar-se la medalla de plata. Les de Marian Díaz, que ho havien guanyat tot fins al final, van caure per un ajustat 16 a 15 contra el combinat dels Estats Units. A les semifinals, Espanya havia remuntat contra Grècia, però no va poder endur-se l'or en una final molt disputada. Isa Piralkova i Daniela Quinzada, del CN Terrassa, han estat les representants del waterpolo local en aquesta competició mundialista.
Les nord-americanes es van avançar amb un 2 a 0 de parcial, però va reaccionar el conjunt femení i, al final del primer quart, el resultat era d'empat a tres gols. En el segon va continuar l'equilibri de forces entre tots dos equips. Piralkova va marcar primer i els Estats Units van reaccionar fins al 6 a 6 que reflectia el lluminós al descans.
A la represa, Espanya es va avançar amb el 6 a 7. No obstant això, el conjunt nord-americà va reaccionar i va situar un 12 a 10 en el marcador. Piralkova, sobre la botzina, va aconseguir reduir distàncies amb el 12 a 11. En el darrer quart, els Estats Units van marcar dos gols que les deixaven amb un 14 a 11 a favor, a manca de 4:46 minuts per a la conclusió de la final. Ho van intentar les de Díaz, però no van poder remuntar i el 16 a 15 definitiu les va allunyar de l'or desitjat.