Adjudicades les obres per millorar l’Estadi Martí Colomer

L’empresa amb seu a Montcada i Reixac, Iberland Inmuebles y Reformas SL, ha guanyat la licitació per dur a terme les obres de millora de l’Estadi Municipal de Hockey Martí Colomer. En principi, el pressupost base de la licitació era de 474.127,65 euros, però finalment, l’import d’adjudicació serà de 372.513, 93 euros, que seran dels fons europeus Next Generation.

La durada del contracte serà de quatre mesos i les millores previstes se centraven en l’adequació de l’accessibilitat a la instal·lació. Es col·locarà un ascensor que permetrà accedir des del carrer fins a les graderies i es procedirà a la impermeabilització del dipòsit d’aigua i una nova escomesa d’aigua per assolir els requisits de reg necessaris. Es repararà també el canal perimetral del terreny de joc i es renovarà la tanca de torsió tant del recinte com del camp. A més, es millorarà la zona dels vestidors i es repararan les filtracions, així com en altres zones de les graderies.

S’instal·laran plaques fotovoltaiques i, altrament es millorarà la instal·lació elèctrica. A més, s’incorporarà enllumenat d’emergència a la graderia i es reformaran els lavabos per millorar-ne l’accessibilitat.