Els equips del CN Terrassa ja saben quins seran els rivals a Europa

Els dos equips de waterpolo del Club Natació Terrassa ja coneixen quins seran els seus contrincants per a la primera fase de les competicions europees que disputaran la temporada 2025-2026. Tant el conjunt femení com el masculí hauran de jugar-se el pas a la següent fase després de superar una prèvia en un grup amb dos equips rivals.

Les de Xavi Pérez, que torna a la banqueta del conjunt femení, disputaran la màxima competició continental, la Champions League de la LEN. El combina egarenc, en aquesta fase prèvia de la competició europea, ha quedat enquadrat en el grup “A”, juntament amb dos rivals de nivell contrastat com són el Glyfada de Grècia, campió de la Champions a les edicions de 2000 i 2003, i l’Eger d’Hongria, un dels conjunts més potents de la lliga del seu país.

Els dos primers classificats d’aquesta lligueta obtindran la classificació per a la fase principal del torneig, on ja està confirmada la presència de dos equips catalans, concretament el CN Sabadell i el CN Sant Andreu, dos equips que ja estan classificats directament per a aquesta nova ronda. L’objectiu de les de Pérez, òbviament, és passar a la fase principal.

A l’Euro Cup

Pel que fa al conjunt masculí, el CN Terrassa participarà en la fase de classificació de l’Euro Cup, que és la segona competició continental en importància d’aquesta categoria. Els de Sergi Mora, que enguany substitueix a Dídac Cobacho, el prolífic tècnic de les darreres temporades, estaran integrats en el grup “D”, on s’enfrontaran al Szolnoki Vízilabda Sportclub d’Hongria, un club d’una llarga trajectòria i campió de la lliga del seu país en deu ocasions, i al Postdam, conjunt alemany.

El grup es completarà amb el quart classificat del grup “A” de la Champions League, que inclou equips de màxim nivell com el conjunt serbi del Novi Beograd, els romanesos de l’Steaua Bucarest, el Primorac de Montenegro i el Pays d’Aix, equip francès.