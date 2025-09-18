“Això ens servirà per centrar-nos en la lliga”

“És un pal dur, perquè teníem molta il·lusió posada en passar rondes de la Copa Federació i poder entrar en Copa del Rei, però, ara, això ens servirà per centrar-nos més en la lliga”. Són paraules de Víctor Bravo, entrenador del Terrassa FC, després que el seu equip fos eliminat pel SD Ejea a l’Estadi Olímpic. El tècnic aragonès va extreure alguna connotació positiva d’aquest contratemps i va assegurar que, a partir d’ara, l’equip començarà a tenir “setmanes normals de poder preparar partits, perquè quan tens partits dimecres i diumenge, dimecres i diumenge et costa més preparar partits perquè no hi ha temps”.
Sobre el partit contra el conjunt aragonès de dimecres, que va finalitzar amb un 0 a 1 en el marcador, Víctor Bravo va manifestar que “a la segona part hem canviat la manera de pressionar. En la primera estàvem una mica desajustats i quan l’equip estava millor, generant més, arribant per banda, amb ocasions molt clares, és quan ha arribat el gol d’ells”.
Va lamentar que l’acció del 0 a 1, que seria decisiu per decantar l’eliminatòria a favor dels visitants, va arribar en un córner i mentre un jugador del seu equip, Sem Dirks, estava fora, després de ser atès per un cop. “En aquesta categoria, els córners els hem de defensar els onze, tret que no puguis tornar a entrar en el camp, però bé, és un error que hem d’esmenar”, va declarar l’entrenador del conjunt terrassista.
Conclusions positives
Víctor Bravo va insistir en el seu missatge positiu i va afirmar que “cal treure conclusions sempre positives i és veritat que la primera part no ha estat bona, però a la segona, l’equip ha mostrat que volia anar pel partit”. El tècnic de Saragossa va recordar que “en els últims instants del partit s’ha vist un equip que volia la victòria i hem atacat l’àrea fins amb el porter al final”.
L’entrenador del Terrassa FC, tot i la derrota final va demanar “quedar-se amb aquesta actitud de l’equip, que ho ha donat tot” i va reconèixer que “s’han de millorar aspectes del joc d’avui i per a això està tota la setmana, per millorar aquests petits detalls que ens fan guanyar o perdre partits, perquè la categoria, com estem veiem, és molt igualada”.
Víctor Bravo, finalment, va assenyalar que “l’equip el veig bé mentalment i estic segur que a Lleida arribarà amb el cap fresc i farem un bon partit”. L’equip juga diumenge contra l’Atlètic Lleida.