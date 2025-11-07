El CD Terrassa rep el Tenis, l'Egara al Júnior i l’Atlètic visita el Taburiente

A la Divisió d’Honor masculina queden només tres setmanes per tancar la primera volta. Sis equips ja han assegurat la classificació per a la Copa del Rei: Polo, Sanse Complutense, Club de Campo, Atlètic, Júnior i Club Egara. Queden dues places per definir.
Després de la derrota contra el Polo, el Club Egara es manté sisè amb 15 punts en les vuit jornades que s'han disputat fins ara. Els de Wilson han guanyat cinc partits i n'han perdut tres, tots ells al Pla del Bon Aire, amb el Sanse Complutense, l'Atlètic i el Polo. Dels quatre partits que ha disputat com a locals, el Club Egara només n'ha guanyat un, el de la tercera jornada davant del Sardinero de Santander. Aquest diumenge a les 12.45, els terrassencs rebran un altre equip de la zona alta de la classificació, un Júnior de Sant Cugat que ocupa la cinquena posició amb un punt més que els de Wilson.
El CD Terrassa rebrà el Tenis. Després d’empatar a quatre al Pau Negre contra el FC Barcelona i de guanyar per 4 a 3 al Jolaseta, el conjunt que prepara Jordi Fitó parteix com a favorit davant dels càntabres, que ocupen l’antepenúltima posició de la classificació amb només quatre punts.
L’equip de Santander ha perdut sis dels vuit partits que ha disputat. En els altres dos, suma una victòria (a casa contra el Taburiente) i un empat (també a casa davant del Jolaseta).
El CD Terrassa, per la seva banda, acumula dues victòries, dos empats i quatre derrotes i és vuitè amb vuit punts. El gran objectiu dels homes de Joan Fitó en aquests tres darreres partits de la primera volta és garantir-se la participació a la Copa del Rei que se celebrarà a Sant Cugat.
No hauria de tenir problemes l’Atlètic, que visita demà a les 10 (hora canària) un Taburiente que és cuer amb un balanç d’un empat (a casa amb el Sardinero) i set derrotes. L’Atlètic, que duu quatre triomfs i quatre empats, és quart amb 16 punts, a sis del líder, Polo.