El Club Egara es vol reivindicar a casa del Club de Campo a la lliga femenina

El duel més interessant de la novena jornada de la lliga de Divisió d’Honor femenina enfrontarà demà a les 13 hores a Madrid els dos primers classificats de la lliga. Club Egara i Club de Campo es veuran les cares en una reedició de la final de la Copa de la Reina, on les de Joan Vidal van derrotar a les madrilenyes a la tanda de “shoot-outs”. Després de treure un punt en la darrera jornada del camp del Sanse Complutense, les terrassenques volen continuar invictes a la competició. El Club de Campo, però, no els ho posarà gens senzill.
o en va, és el vigent campió i el conjunt més llorejat del hockey espanyol.
El lideratge està en joc en aquest duel. L’Egara va primer amb 22 punts i el Club de Campo segon amb 21. El tercer, Sanse Complutense, és tercer amb 16 punts. També demà, però a les 12, l’Atlètic, que és quart, rebrà al camp Josep Marquès la visita del Tenis de Santander, sisè classificat amb cinc punts menys que les de Sílvia Bonastre.
Per la seva banda, el CD Terrassa, penúltim, visitarà demà a les 11.45 el camp del vuitè classificat, el Taburiente. Les jugadores que prepara Stefi Piris buscaran a les Illes Canàries la seva primera victòria. Ocupen la penúltima posició, que obliga a disputar la promoció de permanència, amb només dos punts.