Ambició de l'Egara femení per créixer després d'un any històric

El Club Egara femení arrenca una nova campanya amb la il·lusió de mantenir el gran nivell mostrat el curs passat, amb la conquesta de la Copa de la Reina al Pla del Bonaire. Davant la seva afició, les ratllades van aixecar el títol després de derrotar el Club de Campo a la tanda de “shoot-outs”, escrivint una de les pàgines més brillants de la seva història recent.
A la lliga, l’equip va firmar una temporada regular molt sòlida, acabant quart amb 43 punts. A la “final-four” es van quedar a les portes de la gran final, derrotades pel Club de Campo (3-2). Ara, el repte és fer un pas endavant i consolidar-se entre els grans, sense oblidar la gran novetat del curs: el debut a l’EHL, que genera molta motivació dins del vestidor.
L’equip del Pla del Bon Aire afronta també canvis. Han penjat l’stick dues històriques del club com Clàudia Adell i Queralt Colet, però el club ha reaccionat amb fitxatges de nivell. La portera internacional Ana Calvo, que arriba del CD Terrassa després d’una etapa a Alemanya, reforçarà la porteria. També procedent de les Pedritxes s’incorpora l’argentina Lola Brea, internacional amb Itàlia i amb capacitat per actuar tant de migcampista com de davantera. A més, torna a casa la defensa Júlia Divorra després de jugar al Royal Uccle belga.
La pretemporada ha deixat bones sensacions, amb un tercer lloc al Campionat de Catalunya després de superar el Júnior (2-0). Aquest diumenge a les 12.30 hores, l’Egara debutarà a la lliga al seu feu. Ho farà contra el Taburiente, novè classificat el curs passat.
Joan Vidal, entrenador del Club Egara
“Cada temporada intentem millorar l’any anterior”
Quines sensacions té de cara a l’inici de lliga? L’equip arriba bé. La pretemporada ha estat curta i molt intensa. Les jugadores estan motivades i amb ganes d’entrar en la dinàmica de la competició.
Quins objectius es marquen per aquest curs? Cada temporada ens proposem superar el que hem fet l’any anterior. Volem consolidar la identitat que hem construït i créixer encara més com a equip. Aquest any tenim com a nou repte l’EHL, que ens motiva i ens il·lusiona enormement.
Com valora la plantilla i les noves incorporacions? El gruix de la plantilla es manté. Perdem algunes jugadores experimentades, i això farà que altres assumeixin els seus rols. Les incorporacions s’estan adaptant bé i ràpid. D’altra banda, les jugadores joves s’han de seguir consolidant.
Quins aspectes cal millorar per fer un pas endavant? Cal ser més consistents al llarg de la temporada i també durant els partits. Hem de millorar el rendiment a les àrees i pujar el percentatge d’encert en el penal-córner.
Quina lectura fa del nivell de la lliga? El nivell va pujant cada any. Sabem que és una lliga molt competitiva. Crec que aquesta temporada hi haurà més equips involucrats en la lluita per la “final-four”. Per exemple, Sanse Complutense i Tenis s’han reforçat molt bé.