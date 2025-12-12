Terrassa commemora els 25 anys des de l'assassinat de Paco Cano: “L’atemptat va colpejar un país cansat de la violència”

Terrassa ha recordat la figura de Francisco Cano en l’acte commemoratiu del 25è aniversari del seu assassinat en un atemptat terrorista d’ETA. L’homenatge, organitzat per l’Ajuntament, ha tingut lloc aquest divendres al Torrent de les Ànimes de Vallparadís, al costat del Monument a les Víctimes del Terrorisme, i ha comptat amb la presència de familiars de Cano, a qui se’ls ha fet entrega d’una placa commemorativa.
ETA va assassinar Francisco Cano, regidor de Viladecavalls i molt vinculat a la nostra ciutat, amb una bomba lapa col·locada al seu vehicle, que va explotar el 14 de desembre del 2000 al barri de Can Boada.
L’acte commemoratiu ha inclòs una ofrena floral, un minut de silenci i la interpretació d’El Cant dels Ocells a càrrec del violoncel·lista Lluís Heras. Al matí, també s'ha instal·lat una placa commemorativa als Jardins Francisco Cano com a record permanent.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha destacat que Cano era “una persona honesta, treballadora i discreta. D’aquelles que es guanyen el respecte des de la proximitat i el coneixement”. Ballart ha lamentat que “l’atemptat que va posar fi a la seva vida no només va ferir una família”, sinó que també “va colpejar tota una ciutat i un país cansat d’una violència que durant massa anys es va emportar vides”.
Ballart va recordar que poc abans també es va produir l’assassinat d’Ernest Lluch i que Terrassa va respondre amb “una de les majors mobilitzacions que recordem, en una crida unànime contra la barbàrie”. L’alcalde va remarcar que, tot i que “ETA ja no forma part del nostre present”, el terrorisme “continua posant en risc vides innocents”, fet que obliga a “mantenir-nos ferms en la defensa de la llibertat, la democràcia i la convivència”. Ballart va concloure el seu discurs assegurant que “el seu record continua ben viu entre nosaltres”.