El CN Terrassa invertirà més de 2 milions d'euros en instal·lacions

La junta directiva que presideix Jesús Cortés va veure validats tots i cadascun dels punts de l’ordre del dia de l’assemblea general ordinària de socis compromissaris celebrada dimecres.
En l’àmbit econòmic, el CN Terrassa va tancar l’exercici 2024-2025 amb un superàvit de 275.232 euros, resultat d’uns ingressos totals de 10.414.301 euros i unes despeses de 10.139.069. Aquesta darrera quantitat inclou un volum d’inversions de 466.692 euros, destinats principalment a millores d’infraestructura, renovació d’equipaments i actuacions de manteniment que han contribuït a reforçar la qualitat dels serveis i espais esportius de l’entitat.
Tal com va anunciar Cortés abans de fer-se càrrec del club, un dels grans objectius de la nova junta directiva era incrementar de manera notable les inversions en instal·lacions. En aquest sentit, es van destinar 466.692 euros a aquestes millores en el pressupost de la temporada passada i es va aprovar també una partida d’1,6 milions d’euros per a l’exercici 2025-2026. En només dues temporades, s’hi hauran destinat més de dos milions d’euros. Es tracta d’una de les més grans inversions dels darrers anys, enfocades a la modernització de les instal·lacions, l’impuls del pla de descarbonització i la renovació de la maquinària del club.
La temporada passada es van dur a terme actuacions en piscines, espais de “fitness”, pistes esportives i zones de circulació i confort per als socis.
L’assemblea va donar també llum verda al pressupost per a la temporada 2025-2026, que preveu 10.166.405 euros d’ingressos i 10.103.745 de despeses, amb un superàvit estimat de 62.659.
Cap a l’excel·lència
En l’àmbit esportiu, la memòria aprovada posa de manifest l’aposta del club per l’excel·lència competitiva. El Natació aposta per ser present en competicions internacionals, com Mundials, Europeus i Copes del Món, sense descuidar l’activitat de base. Compta el club amb més de 2.500 esportistes vinculats a les seves diferents seccions i escoles esportives.
L’assemblea es va tancar amb un torn obert de precs i preguntes, que els socis van aprofitar per expressar inquietuds i suggeriments sobre la gestió del club.