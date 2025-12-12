Apunten a que Marc Ribas deixarà de presentar el Joc de Cartes i ell ho desmenteix: "No hem parlat res"

El mediàtic cuiner terrassenc, Marc Ribas, presentador del Joc de Cartes de TV3, deixaria de presentar el programa de cara al 2026, després de 10 temporades, segons avançava aquesta tarda el Versió RAC1. El programa radiofònic apuntava que l'excés de feina a la televisió -amb el Cuines i el Joc de Cartes-, combinat amb la seva tasca liderant El Ciri -el seu restaurant-, li feia difícil de conciliar amb la seva vida personal, i necessitava aturar alguna activitat. Per això mateix, el Versió RAC1 avançava també que TV3 ja és en cerca d'un nou cuiner per a ser al capdavant del programa.
Tot i aquesta informació, en declaracions al Diari de Terrassa, el mateix Marc Ribas ha negat la informació al·legant que "ja saben més que jo". El cuiner terrassenc assegura que queda molt per a l'inici de les gravacions dels propers programes del Joc de Cartes, i que "encara no hem parlat res". Efectivament, Ribas afegeix que darrerament ha tornat a ser pare, i cal veure com avança el futur, però ara per ara no tanca cap porta.
Cal veure, doncs, com es desenvolupa el futur, i amb quina energia afronta Marc Ribas aquest 2026.