La Fundació Manuel Lao, vint anys de resposta àgil al costat dels que ajuden

Dues dècades de solidaritat entesa des de la rereguarda. La Fundació Manuel Lao celebra vint anys donant suport directe i humanitzat a entitats socials, amb un èmfasi especial en la infància i la salut. L’entitat va plasmar aquest compromís recentment en el seu aniversari, convertint l’esdeveniment en un reconeixement explícit a les 57 organitzacions amb les quals col·labora i a la plantilla de Nortia Capital (l’empresa familiar). La missió fundacional es manté intacta: posar en valor la feina de les entitats a primera línia. “Les protagonistes son elles que defineixen i desenvolupen els projectes i nosaltres els hi donem el suport econòmic i fem el seguiment”, resumeix Esther Lao, patrona executiva de la fundació.
Durant l’acte es va donar veu a representants de les cinc àrees en què s’estructura l’acció de la fundació: Cooperació Internacional, Salut i Investigació, Salut i Servei Assistencial, Exclusió Social i Discapacitat. Testimonis com Laura Lanuza (Open Arms), Francesc Posas (IRB), Angie Rosales (Pallapupas), Sor Lucía Caram (Fundació Convent Santa Clara) i Dani Jorquera (Prodis) van evidenciar com la solidaritat traspassa fronteres i impulsa el progrés científic i social.
Dels inicis al present
L’evolució de la fundació ha anat en paral·lel a la trajectòria empresarial de la família Lao. L’acció social va començar el 2005, impulsada per l’empresari egarenc Manuel Lao amb la voluntat de “retornar a la societat allò que m’ha donat”, segons les seves paraules. El 2008 es va produir un punt d’inflexió amb la definició d’un pla estratègic per professionalitzar la filantropia i unificar criteris; aquell mateix any s’hi va incorporar Esther Lao. Si en un inici la Fundació Manuel Lao actuava als territoris on l’empresa familiar tenia presència, actualment se centra en projectes locals, amb col·laboracions internacionals a l’Àfrica i l’Índia a través d’ONG catalanes.
El model de funcionament actual prioritza el suport a entitats mitjanes i petites. Tot i mantenir col·laboracions amb grans organitzacions com Metges Sense Fronteres, Creu Roja o l’Hospital Clínic, la fundació busca projectes on l’impacte econòmic sigui tangible i no quedi diluït en grans estructures. Esther Lao defineix la seva gestió com a “atípica” dins el sector, caracteritzada per una reducció de la burocràcia en favor d’una relació basada en la confiança i el contacte directe amb els responsables dels projectes.
Projectes amb ànima
Entre els centenars de col·laboracions, n’hi ha que són especialment emocionants. Esther Lao destaca el Projecte ARI, nascut del somni de l’Ariana, una noia que va morir de leucèmia als 18 anys, però que va deixar un llegat immens: portar a la sanitat pública el tractament de teràpia CAR-T que salva vides de pacients que no responen als tractaments convencionals. “És un projecte pioner a Europa del qual estem molt orgullosos”, afirma Lao.També donen suport al programa de musicoteràpia a l’UCI de l’Hospital del Mar. Lao recorda amb emoció el dia que van presenciar com una pacient que havia patit un ictus aconseguia cantar i seguir el ritme com a part de la seva rehabilitació. “Vam sortir molt emocionades, veure aquell esforç va ser molt maco”, confessa l’executiva.
La capacitat de reacció de la Fundació es va posar a prova durant la pandèmia de la Covid-19. Lluny dels protocols, la seva actitud va ser proactiva: trucar als hospitals i residències, i preguntar: “Què necessiteu?”. Des de respiradors fins a bates i EPIs gestionats en pàrquings i punts de trobada improvisats. Una agilitat que també s’ha vist recentment amb la dana, connectant amb grups de rescat de bombers per oferir ajuda immediata i efectiva.
Mirant la realitat als ulls
La fundació alerta sobre canvis en el perfil dels usuaris que requereixen assistència. Esther Lao descriu una “nova pobresa” que afecta persones amb feina i famílies estructurades que, a causa del cost de la vida, han de recórrer a bancs d’aliments o es troben en situació de sensellarisme. “És molt impactant”, reflexiona, tot recordant el cas d’una família vivint en un cotxe a l’Eixample de Barcelona. L’entitat també ha detectat un increment en la demanda de recursos per a la salut mental infantojuvenil, fet que va motivar una col·laboració amb el Parc Taulí centrada en la prevenció del suïcidi adolescent.
Mirant al futur, la fundació reprèn enguany un projecte propi molt estimat: el teatre benèfic inclusiu. Per a Esther Lao, el balanç d’aquests vint anys és un aprenentatge sobre el tercer sector. “La solidaritat és més una actitud que no pas només donar diners”, afirma, tot destacant la tasca dels professionals que treballen amb col·lectius vulnerables.
“Són herois i heroïnes. Quan veus com lluiten pels drets de les persones, només pots tenir paraules d’admiració i respecte”, conclou Lao.
Un 59% de les donacions, a la infància
Un 59% de les donacions de la Fundació Lao el 2024 es van destinar a la infància. Per finalitat, un 47% va anar a sanitat, un 33% a educació i un 20% a emergències com ara l’alimentació. Per àmbit geogràfic, el 70% van ser per a projectes nacionals i el 30% restant per a iniciatives internacionals a Uganda, Malawi, Kenya, Nepal, Mali, Ucraïna, Gaza, entre altres.