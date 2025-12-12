Espanya s'imposa per 2 a 1 a l'Índia i acaba novena al Mundial sub-21 femení

Novena posició per a la selecció espanyola sub-21 al Mundial femení de la categoria que finalitzarà dissabte a la capital xilena, Santiago. El combinat que prepara Alejandro Iglesias, amb quatre terrassenques a les seves files, s'ha imposat aquest divendres per 2 a 1 a l'Índia en el seu darrer partit de la competició i ha certificat la novena posició final.
Les espanyoles marxen de terres xilenes amb un excel·lent balanç de cinc victòries i una sola derrota, per 2 a 4 contra Austràlia, que les va acabar condemnant a lluitar per les posicions de la novena a la setzena, quedant fora de la lluita per les medalles, ja que només els primers de grup i els dos millors segons accedien als quarts de final.
En el duel final d'aquest divendres davant les índies, la selecció femenina sub-21 ha tornat a demostrar la seva superioritat i ha merescut un marcador més ampli.
Ni un minut ha trigat Espanya a crear una claríssima ocasió, quan Ivet Martí ha guanyat la línia de fons, ha assistit l'egarenca Sofia Keenan i Sara Carmona ha estat a punt d'empènyer la bola, però la portera índia ha acabat reaccionant. Un parell de recuperacions prop de l'àrea rival han seguit generant perill, però no s'han resolt amb encert.
En començar el segon quart, una altra bola recuperada ha arribat a Sara Carmona, que ha assistit dins l'àrea a la terrassenca Natàlia Vilanova, que ha batut per primera vegada la porteria rival, establint l'1 a 0. Just abans del descans, Leire Zubizarreta ha perdonat el segon gol a porteria buida.
Ja a la segona meitat, al minut 35, en una de les poques ocasions de les índies, Sonam ha batut Carlota Álvarez amb un precís tret, però el "video-umpire" ha anul·lat el gol en detectar que havia rematat per la part de darrere de l'stick. En la jugada següent, Esther Canales ha establert el 2 a 0 en transformar un penal-córner. L'Índia ha establert el 2 a 1 definitiu al minut 41 amb un tir estrany que ha despistat la portera espanyola
L'últim quart ha començat amb diverses ocasions de penal per a les d'Iglesias, sense resultat positiu. Les de Tushar Khander han buscat l'empat en el tram final, però la defensa espanyola s'ha mostrat ferma i no ha permès que generessin perill.
Dissabte a les 23.15, les seleccions dels Països Baixos i l'Argentina disputaran la gran final d'aquest Mundial femení sub-21. Les neerlandeses han eliminat en semifinals Bèlgica per 3 a 0 a la tanda de "shoot-outs" després d'igualar sense gols, mentre que les argentines han batut també aquest divendres per 3 a 0 les xineses.