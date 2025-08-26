“Aquest equip serà més competitiu”

L’entrenador del Terrassa FC Víctor Bravo es mostra satisfet de com s’està desenvolupant la pretemporada i augura que l’equip serà molt més competitiu que la temporada passada. Els mals resultats assolits fins ara (una sola victòria, un empat i cinc derrotes) no semblen amoïnar-lo. “Evidentment, no són els resultats esperats, però el que menys busquem ara són resultats. Tenim un equip amb moltes novetats i costa més ajustar totes les peces. El que m’interessa, però, és anar creixent en la creació d’un model de joc. I això ho estem fent Seguim provant coses a cada partit, com la manera de pressionar, d’atacar. La pretemporada serveix per veure on s’adapta millor un determinat jugador”, assenyala.
Fins a 14 dels 21 futbolistes de l’actual plantilla són nous. Amb relació a la temporada passada, només continuen els porters Marcos Pérez i Iván Biarge, Gil Muntadas, Casti, Aythami, Quinten Van den Heerik i Sem Dirks.
El Terrassa FC tancarà aquest diumenge la pretemporada visitant a les 18 hores el Camp d’Esports de Lleida. “Estem en la bona línia. L’equip està demostrant que és molt competitiu. Tenim bons jugadors, amb molta il·lusió i moltes ganes. De totes maneres, el 7 de setembre a Eivissa és quan cal començar a sumar punts. Allí és on caldrà fer les valoracions pertinents”. No hi ha previsió de fitxar: “Tinc una gran plantilla. Cada jugador s’ha d’exigir més”, rebla.
Millor equip que l’any passat?
En el seu segon any a la banqueta terrassista, Víctor Bravo considera que té un equip més competitiu que la temporada passada: “L’any passat teníem molt talent amb pilota, però penso que aquesta plantilla és més aguerrida, més competitiva, més vertical. Són característiques que ens han d’ajudar en una lliga tan competitiva com la Segona Federació”, assegura. I afegeix: “La temporada passada, tant les alegries com les tristeses ens afectaven molt. Penso que ara hi ha més mentalitat, més maduresa. Cal saber relativitzar tot això”.
A l’hora de parlar d’objectius, el tècnic de Saragossa ho té clar: Cal anar partit a partit. No podem posar-nos un objectiu ambiciós. Els equips cridats a pujar són Alcoyano, Sant Andreu, Barça “B” o Atlético Baleares. Això és el que he transmès al club i m’ha semblat que hi estaven d’acord. Reclamem el dret a somiar. Això sí. Hem de ser ambiciosos, però tocant de peus a terra”.