Aser Palacios, nou jugador del Terrassa FC

Esports

El basc juga de lateral esquerre i la passada temporada va estar cedit a l'Atlètic Lleida

  • El flamant fitxatge del conjunt que dirigeix Oriol Alsina -

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Publicat el 01 de juliol de 2026 a les 10:42

El Terrassa FC ha incorporat per a la pròxima temporada al lateral esquerre Aser Palacios, jugador format a les categories inferiors de l'Athletic Club de Bilbao. El nou jugador del conjunt terrassista, nascut a Bilbao el 28 de desembre de 2004, posteriorment, va jugar al CD Basconia, filial del conjunt basc. En cas d'ascens a Primera Federació, el jugador renovaria automàticament per a la temporada 2027-2028.

Més tard, va passar pel CD Tudelano, on va jugar cedit durant la temporada 2024-2025, i posteriorment va aterrar a l'Alavés B. La segona volta de la passada temporada la va disputar a l'Atlètic Lleida, també en qualitat de cedit. Amb l'arribada d'aquest jugador, la plantilla del Terrassa FC podria quedar definida, si bé no es pot descartar més moviments, depenent del que pugui oferir el mercat.

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