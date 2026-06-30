El Club Egara, doble campió d'Espanya juvenil de hockey

Gran èxit del Club Egara en el Campionat d'Espanya juvenil de hockey disputat a les instal·lacions del Pla del Bonaire. Els dos equips de l'entitat van aixecar els trofeus de campions. El conjunt masculí va empatar a tres gols a la final davant de l'RC Polo de Barcelona i es va acabar imposant per 2 a 1 a la tanda de "shoot-outs", mentre que el femení va imposar-se per 1 a 0 a l'Atlètic.
La final masculina va ser molt emocionant. El Polo manava per 2 a 3 quan Quique Morros va transformar un penal-córner amb el temps exhaurit que va significar l'empat a tres. A la tanda de "shoot-outs", el porter egarenc Guillem Herrero va tenir una actuació decisiva per acabar donant el títol als del Pla del Bonaire. El Polo s'havia posat tres vegades per davant i l'Egara havia igualat amb dianes de Lucas Puyo, Pedro Marcet i Quique Morros.
L'equip del Pla del Bon Aire està integrat per Guillem Herrero, Marc Garcia, Sergi Navarro, Jan Morcillo, Jan Amat, Quique Morros, Santi Sala, Pol Fitó, Hugo Palma, Pol Vicent, Luca Escamilla, Carlos Aguayo, Roger Elías, Àlex Carrera, Pedro Marcet, Àlex Sala, Joan Alegre i Lucas Puyo. Els entrenadors són Ivet Imbers, Jordi Clapés i Franc Dinarès.
Paula Aurell decideix la final femenina
D'altra banda, el conjunt femení del Club Egara es va imposar per la mínima (1-0) en el derbi egarenc contra l'Atlètic. Després d'una final molt equilibrada, quan els "shoot-outs" semblaven ja inevitables, la jugadora del primer equip Paula Aurell va fer el gol del triomf al penúltim minut, deixant el títol completament sentenciat.
Mariona Martínez, que no va encaixar cap gol en aquest Campionat d'Espanya, va ser distingida com la millor portera del campionat.
Les integrants del conjunt campió són; Mariona Martínez, Lola Moyano, Cristina Vallejo, Ainara Xarau, Gisela Vila, Naroa Xarau, Anna Borràs, Georgina Autonell, Marta Rusiñol, Greta Cadafalch, Mariona Brugueras, Elsa López, Berta Herrero, Clara Herrero, Nausica Noguera, Marta Sanromà, Paula Aurell i Laia Valmaña.