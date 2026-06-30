Espanya s'estrena a l'Europeu femení sub-19 empatant a dos amb Suïssa

La selecció espanyola sub-19 femenina va sumar un punt en el primer partit de la fase de grups de l'Europeu que se celebra a Bòsnia Hercegovina. Espanyoles i suïsses van empatar a dos a Sarajevo. El combinat entrenat per David Aznar va desaprofitar força ocasions als primers minuts.\r\n\r\nLa davantera terrassenca de l'Espanyol Natàlia Escot va jugar tota la segona meitat. Va entrar al descans en substitució d'Iris Ashley.\r\n\r\nMece va inaugurar el marcador per a les centreeuropees, però dues dianes d'Ainoa Gómez van permetre a les espanyoles posar-se per davant en el marcador. Quan faltaven tres minuts per al final, però, Pfister va transformar un penal, establint el 2 a 2 definitiu. \r\n\r\nEscot i les seves companyes disputaran dimecres a les 17 hores el segon partit d'aquesta fase de grups davant d'Islàndia al Training Centre FFBH de la ciutat de Zendica, on tancaran dissabte a la mateixa hora la primera fase contra Àustria.\r\n