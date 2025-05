Atlètic i Club Egara guanyen i podrien enfrontar-se a les semifinals femenines

Atlètic i Club Egara s'han classificat en aquesta penúltima jornada per disputar la "final-four" de la lliga de Divisió d'Honor femenina a l'Estadi Martí Colomer de Terrassa els dies 31 de maig i 1 de juny. Hi ha, a més, moltes possibilitats que s'enfrontin en una de les dues semifinals. L'altra la jugarien Club de Campo i Júnior.

El Club Egara s'ha acomiadat dels seus aficionats derrotant per 2 a 0 el Tenis de Santander en un partit que ha dominat completament. Només li ha faltat aprofitar millor les oportunitats. El gol no ha arribat fins al darrer període. Sofía Keenan ha fet l'1 a 0 al minut 47 i Anna Borràs ha transformat un penal-córner en el 2 a 0 definitiu. Les jugadores Queralt Colet i Clàudia Adell, que es retiraran a final de temporada, han rebut l'homenatge de l'equip i l'afició.

L'Atlètic ha fet també la feina. S'ha imposat per 0 a 1 a l'Eduardo Dualde davant del Polo. Les barcelonines han quedat definitivament fora de la lluita per la "final-four". Són a tres punts d'un Júnior que els té guanyat el "goal-average" particular. La internacional Sofía Rogoski ha estat l'autora del 0 a 1 al minut 52.

A les Pedritxes, el CD Terrassa s'ha acomiadat de la seva afició amb un còmode 4 a 1 davant del cuer, el FC Barcelona. A pocs segons per tancar el tercer quart, la debutant Aran Bel ha fet el primer gol local. Ja al darrer període, Nonna Vancells ha ampliat l'avantatge. Al 50, Estel Petchamé ha establert, d'stroke, el 3 a 0. Quatre minuts després, Natàlia Llano ha fet el quart de penal. El gol de l'honor de les blaugrana l'ha anotat Eet Van Weel al minut 57.