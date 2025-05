Atlètic i Egara se la juguen en 120 minuts

A diferència de la lliga de Divisió d’Honor masculina, a la femenina no estan decidits encara els noms dels quatre equips que disputaran el dissabte 31 de maig les semifinals pel títol. Amb 45 punts, el Club de Campo madrileny és l’únic que té la classificació assegurada. I gairebé la primera posició de la fase regular, que li permetrà tornar a disputar l’Euro Hockey League femenina. Per sota hi ha quatre aspirants per a les tres places restants: Atlètic i Club Egara amb 40 punts cadascun i Júnior i Polo amb 38.

Queden dues jornades per acabar de decidir quin d’aquests quatre conjunts catalans es quedarà sense premi, com li va passar la temporada passada a l’Egara, que es va quedar a un sol punt de distància de la “final-four”. La van disputar Club de Campo, Atlètic, Júnior i Polo i el campió va ser el Polo, que va derrotar per 3 a 2 l’Atlètic a la gran final.

En aquest sentit, les dues jornades que queden per disputar, aquest diumenge i el vinent, seran clau per a definir els aparellaments. Només hi ha dos enfrontaments directes: Polo-Atlètic a la penúltima jornada i Júnior-Club Egara a l’última, però poden acabar resultant absolutament determinants.

L’Egara, que va guanyar la Copa de la Reina a casa en batre el Club de Campo i somia amb el doblet, rebrà diumenge a les 11 un Tenis que ja no es juga res i a la darrera jornada jugarà al camp del Júnior en un duel que pot ser clau. L’Atlètic, per la seva banda, té el seu partit més complicat diumenge a les 11 al camp del Polo. Tancarà la lliga visitant el cuer, un Barça que només acumula un punt i ha descendit.

El calendari de Júnior i Polo

Pel que fa als altres dos aspirants, el Júnior de Sant Cugat visitarà aquest diumenge a un Taburiente que ja ho té tot fet abans de rebre l’Egara el dia 25 en un partit que es preveu a cara o creu per a tots dos. El Polo, que és el vigent campió, necessita guanyar com sigui aquest diumenge a les de Can Salas i tancarà la lliga contra el CD Terrassa. És l’únic dels aspirants que disputa els dos partits al seu camp.

El Club de Campo, que acumula 22 lligues, però fa tres anys que no la guanya, té el primer lloc pràcticament assegurat. Té els “average” guanyats amb tothom i en té prou amb empatar aquest diumenge a casa amb la Real Sociedad per acabar primer. Tancarà la lliga visitant el penúltim, un Sardinero que promocionarà.