Aythami no té segura la seva continuïtat

El Terrassa FC continua treballant de cara a completar la plantilla de cara a la temporada 2025-206 i ja ha fet quatre incorporacions i una renovació. També té a vuit jugadors amb contracte en vigor, si bé no es descarta que algun acabi marxant. Un dels jugadors amb més carisma entre l’afició, el canari Aythami Perera podria no continuar la temporada que ve a la plantilla que dirigirà des de l’inici el tècnic Víctor Bravo. De moment, la seva possible renovació no està clara i podria optar per tornar a la seva terra de procedència.

El davanter va signar fins a la temporada passada i ara queda lliure. Tot i que el club estaria interessat a mantenir el vincle amb el davanter, no queda clar que acabi continuant a la plantilla. Aythami va arribar el Terrassa FC l’estiu de 2021, després de jugar a l’Unionistas. L’atacant canari ha aconseguit 37 gols a la lliga, en les quatre temporades que ha participat amb el conjunt terrassista. Aquesta darrera temporada, les lesions no li han permès mantenir la regularitat mostrada altres anys, però continua sent un jugador amb molt bon cartell.

D’altra banda, jugadors com Jofre Cherta o Josu Gallastegi també interessa que continuïn a l’equip la temporada vinent. Els responsables esportius de l’entitat treballen per acabar de concretar aquestes renovacions i, també, per reforçar l’equip en les diverses posicions que manquen. Alguns noms es podrien anar sabaent en els pròxims dies.

Passada temporada

De moment, s’ha fitxat a quatre jugadors, Larrauri, Ruymán, Joaco i Reche i Marcos Pérez és l’únic de la plantilla de la passada temporada que ja ha renovat. Tenen contracte en vigor Casti, Borja López, Iván Biarge, Gil Muntadas, Gylermo Siereveld, Quinten Van den Heerik, Tom Boere i Sem Dirks. Alguns, com és el cas de Siereveld, han rebut l’interès d’altres clubs, però, en un principi, la intenció del defensor neerlandès és la de quedar-se a l’equip terrassista.

Pel que fa als jugadors que han sigut baixa, un d’ells, Martí Soler, ja ha trobat equip de cara a la campanya que ve i s’ha compromès amb l’Olot. Altres que no continuaran a l’equip, com ja es va anunciar de manera oficial, són Víctor Morales, Robert Simón, Jordi Palacios, Diego Garzón, Víctor Sanchís, Lautaro Montani, Giannis Oikonomidis “Oiko” i Samu Casais.