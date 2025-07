El CN Terrassa i l’any de la consolidació a Primera Catalana

El CN Terrassa, després d’assolir l’objectiu de la permanència a la Primera Catalana, afrontarà una nova temporada a aquesta categoria amb l’objectiu de consolidar-se. La gran novetat per a l’equip de Vicenç Díaz és que, la campanya 2025-2026 la viurà en el grup quart i no en el segon com la lliga passada. De moment, el tècnic ha incorporat a tres jugadors i només li manca tancar la plantilla amb un davanter centre. Dos jugadors de l’equip juvenil de l’entitat, participaran de la pretemporada d’enguany. Es tracta del pivot Arnau Soro i el davanter centre Álex Sánchez.

“En el grup quart hi ha més futbol i els camps són més grans. El grup dos és molt competitiu, amb equips més lluitadors i amb camps més petits”, va explicar l’entrenador de l’equip terrassenc. Díaz no vol fer volar coloms, si bé assegura que “amb la boca petita”, l’objectiu de cara a la pròxima temporada és “fer un salt i lluitar per estar a prop de les places de “play-off” d’ascens”. Això sí, el tècnic del CN Terrassa té molt clar que el primer repte és “estar a la zona tranquil·la com més aviat millor”.

No continuen a la plantilla Gerard Piñot, màxim golejador de l’equip que ha marxat al Nàstic de Manresa, ni tampoc Miki Callao, que era el capità de l’equip, però que havia perdut protagonisme a les alineacions. Pel que fa a les altes, estan confirmats el mitja punta i interior Nahuel, que arriba procedent del Pueblo Nuevo 2002, Joel Estudillo, un defensa central que jugava al Ràcing Vallbona i que també pot actuar de pivot, i Ossama, un interior del juvenil del Mercantil de la Divisió d’Honor..

Els aspirants

El grup quart està farcit d’equips amb moltes aspiracions i que han assaborit categories més altes no fa pas tant de temps. Díaz opina que entre els favorits hi haurà l’Ascó, la Rapitenca, el Santboià o el Santfeliuenc, però avisa també del potencial que pot tenir el Sant Cugat i, sobretot, del Martorell, equip que considera que serà “el més fort d’aquest grup”.

Debut a Martorell

La lliga de Primera Catalana començarà el cap de setmana del 20 i 21 de setembre i, per debutar, al CN Terrassa li ha tocat visitar el Martorell, un dels favorits segons el tècnic Vicenç Díaz. El primer partit com a local serà el cap de setmana del 28 i 29 del mateix mes i els egarencs rebran el Cubelles. L’últim partit de la primera volta, el cap de setmana del 17 i 18 de gener de 2026, el CN Terrassa visitarà el camp del Catllar.