Una temporada més amb Andrew Wilson

El tècnic d’origen britànic Andrew Wilson continuarà una temporada més al capdavant del conjunt masculí del Club Egara, tal com ho va anunciar l’entitat a través de les seves xarxes socials. Va arribar al club egarenc l’any 2008 per seguir la seva formació i la temporada passada va tornar, però en aquesta ocasió com a màxim responsable del primer equip de la categoria masculina. Venia del Hampstead and Westminster masculí de la Premier League anglesa.

El cos tècnic que acompanyarà a Wilson el formaran els seus ajudants, Pau Quemada i Laura Perrone i els delegats Quim Carrera i Roger Matalonga. A més, també hi haurà el preparador físic, David Pino, el fisioterapeuta, Jordi Borràs, el metge, Eric Herrero, els preparadors de porters, Quico Cortès, Ramon Jufresa i Jan Galí i la responsable de vídeo, Hannah Curenton.

El tècnic anglès va passar pràcticament per totes les categories de la línia femenina de l’Egara, des d’aleví fins al primer equip. Va ser l’entrenador del segon equip femení i, a la vegada, formava part del cos tècnic del primer. La temporada 2016-2017 va accedir a l’equip femení de la Divisió d’Honor ho va ser durant tres temporades.