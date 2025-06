Aythami renova amb el Terrassa FC

Aythami Perera continuarà lligat amb el Terrassa FC després que les dues parts hagin arribat a un acord per ampliar el contracte fins al 30 de juny de 2026. El davanter canari va aterrar al club egarenc el mes de juliol de 2021 i, per tant, iniciarà la seva cinquena campanya al Terrassa FC.

Aquesta darrera temporada l'atacant ha participat en un total de 26 partits oficials de la lliga de la Segona Federació, amb 1.322 minuts de joc i 6 gols, la seva xifra més baixa des del seu fitxatge amb el club egarenc. Amb la renovació d’Aythami, el tècnic Víctor Bravo compta el porter i capità Marcos, que també renova per jugar la seva quarta campanya seguida de terrassista, i les incorporacions dels defenses Larrauri, Reche i Álvaro Martín, el migcampista Ruymán i els extrems Joaco i Guti. A més, hi ha vuit jugadors que encara tenen contracte amb vigor, si bé algun d'ells podria acabar sent baixa. Són Gil Muntadas, Borja López, Casti, Dirks Boere, Siereveld, Iván Biarge i Van den Heerik.