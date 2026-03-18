Vuit menors traslladats en estat menys greu per una intoxicació a la piscina de Rubí

Vuit menors han hagut de ser traslladats a diversos centres sanitaris en estat menys greu arran d’una intoxicació accidental a la piscina municipal de Rubí. L’incident, que s'ha produït aquest dimecres a la tarda per una barreja de productes químics, ha afectat un total de 22 persones, tot i que la majoria han rebut l’alta al mateix lloc dels fets després de ser ateses pels serveis d’emergència.
A banda dels vuit traslladats, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha confirmat que catorze persones més han resultat afectades amb caràcter lleu i han rebut l’alta a l'indret. En aquest cas, no s'ha especificat si es tractava de majors d’edat o menors.
D’acord amb la informació facilitada pels Bombers de la Generalitat, l’emanació tòxica provocada per la barreja ha obligat a desallotjar unes vuitanta persones del recinte per motius de seguretat. Alguns dels usuaris presentaven símptomes de marejos o vòmits per l’exposició directa, malgrat que els efectius han certificat que la fuita no ha arribat a afectar l’exterior del recinte de la piscina.
Davant l’alerta, s'han mobilitzat onze ambulàncies del SEM i set dotacions dels Bombers, que s'han encarregat de realitzar les tasques de ventilació de l’espai.
Pel que fa als trasllats dels vuit menors, la coordinació sanitària ha permès repartir-los entre quatre centres de la comarca per agilitzar-ne el tractament: dos han estat portats al CUAP de Rubí, mentre que la resta han estat derivats a la Mútua de Terrassa, al Consorci Sanitari de Terrassa i a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, amb dos pacients a cada centre.
L’actuació ha comptat amb el suport de la Policia Local de Rubí. Per la seva banda, Protecció Civil ha activat el pla d’emergències Procicat en fase de prealerta.