El terrassenc Carles Carreras, pastisser de la Pastisseria Xocolateria Núria, és un dels participants del singular concurs d’ous de Pasqua que aquests dies omple el Park Güell de creativitat i xocolata. La iniciativa, impulsada pel parc amb el Gremi de Pastisseria de Barcelona per commemorar el seu centenari i també el de la mort de Gaudí, ha reunit una desena d’artesans d’arreu de Catalunya.
Carreras explica que, “d’entrada no volia participar, però em van insistir i la idea em va encantar”, admet. I és que el repte tenia un al·licient especial: crear una peça inspirada exclusivament en el Park Güell, sense conèixer les propostes de la resta de participants.
La seva obra ret homenatge a una de les icones del recinte: el drac de l’escalinata. “Per mi és la peça més emblemàtica del parc”, assegura. Carreras ha optat per mantenir la forma original de l’ou i apostar per una combinació de simplicitat i tècnica. A sobre, hi apareix una escultura de xocolata que reprodueix la figura, decorada amb milers de petits punts de colors fets un a un a mà. Només aquesta fase li va requerir “dues tardes senceres de feina, prop de deu hores”, després de la resta d’hores dedicades també a l’escultura.
El concurs es resol per votació popular i la peça guanyadora s’exposarà al Museu de la Xocolata de Barcelona. “Seria un orgull que s’indulti la meva peça”, reconeix, tot i que afegeix que qualsevol de les obres mereixeria aquest reconeixement.
Acostumat a crear peces efímeres, Carreras ho té clar: “No em fa pena que s'acabi destrossant per a ser menjada, perquè sé que aquest és el seu destí”. Com en la pastisseria, l’art també està fet per ser viscut -i, en aquest cas, admirat- abans de desaparèixer.