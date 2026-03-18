Aparatós accident d'un ciclista a Viladecavalls: evacuat d'urgència en helicòpter al Parc Taulí

Un aparatós accident aquest dimarts, 17 de febrer, va mobilitzar un ampli dispositiu d’emergències al camí de la Font del Roure, a Viladecavalls. Un ciclista de 60 anys, veí del municipi, va patir una caiguda que li va causar ferides de gravetat a la zona del crani i la pèrdua de diverses peces dentals.
L’alerta, gestionada a través del centre d'emergències 112, va activar de forma immediata la Policia Local de Viladecavalls i els Bombers de la Generalitat, que es van desplaçar fins al punt de l’incident per realitzar una primera assistència d’urgència.
Degut a la gravetat del quadre clínic i la ubicació de l'accident, es va requerir la intervenció coordinada de diversos efectius: L’helicòpter del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers, una dotació dels Bombers de Terrassa i una unitat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Trasllat hospitalari d'urgència
Després de ser estabilitzat in situ pels equips mèdics, el ferit va ser diagnosticat amb un traumatisme cranioencefàlic (TCE). Davant la necessitat d'una intervenció especialitzada, el personal del SEM va procedir a la seva evacuació en helicòpter fins a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.
La ràpida coordinació entre els cossos de seguretat i els serveis sanitaris va ser determinant per organitzar el trasllat urgent del veí i garantir una atenció mèdica immediata en un centre d'alta complexitat.