Bernat Sanahuja i Álvaro Granados, a l’Europeu de Belgrad

La selecció espanyola masculina de waterpolo debutarà aquest dissabte a les 12.45 hores contra Israel en el Campionat d’Europa que se celebrarà fins al diumenge 25 de gener a la capital de Sèrbia, Belgrad. Aquest serà el partit inaugural d’una competició on Espanya ha quedat enquadrada en el grup “C”. A banda del conjunt israelià, els altres rivals del combinat que prepara David Martín seran Sèrbia (dilluns 12 de gener a les 20.30 hores) i els Països Baixos (dimecres 14 a les 15.15 hores).
A la llista de 15 waterpolistes convocats pel seleccionador espanyol hi destaquen dos terrassencs. Es tracta de Bernat Sanahuja, del CN Atlètic Barceloneta, i d’Álvaro Granados, del conjunt italià del Pro Recco. Hi havia un tercer terrassenc a la llista prèvia, el waterpolista del CN Terrassa Albert Sabadell, que ha quedat fora a la darrera selecció.
Completen la llista altres sis jugadors del Barceloneta (Unai Aguirre, Unai Biel, Alejandro Bustos, Biel Gomila, Alberto Munárriz i Roger Tahull), tres del CN Sabadell (Òscar Asensio, Sergi Cabanas i Edu Lorrio) i un del CN Barcelona (Pol Daura), a més de Miguel de Toro (Ferencvaros), Marc Larumbe (CN Marseille) i Fran Valera (Jadran Herceg Novi).
Les 16 millors seleccions d’Europa
A la capital sèrbia s’enfrontaran les 16 millors seleccions del continent, repartides en quatre grups de quatre equips cadascun. A la segona fase, els tres millors de cada grup lluitaran per les 12 primeres posicions, repartits en dos nous grups. Els dos millors de cada grup disputaran les semifinals del divendres 23. La gran final està prevista per al diumenge 25 a partir de les 20.30 hores.
Enguany, els Europeus masculí i femení es disputaran en dates i seus diferents. Si el Belgrade Arena acull la competició masculina, la femenina se celebrarà a la localitat portuguesa de Funchal entre els dies 26 de gener i 5 de febrer.
Aquesta competició celebra enguany el seu centenari, ja que el primer Campionat d’Europa de waterpolo es va celebrar l’any 1926 a Budapest. Pel que fa a la categoria masculina, s’han celebrat un total de 36 edicions.