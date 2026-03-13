Darrera oportunitat per al CD Terrassa

Disputar enguany la “final-four” de la lliga de la Divisió d’Honor masculina serà enguany més car que mai. Fins a vuit equips mantenen vives les seves aspiracions de lluitar pel títol d’aquí a dos mesos i mig, el cap de setmana del 30 i 31 de maig. Tres d’ells són terrassencs. L’Atlètic i el Club Egara ocupen la quarta i la cinquena posicions, empatats a 23 punts, mentre que el CD Terrassa és setè amb 15, a vuit de distància de la zona de tall.
Quan queden deu jornades per tancar la fase regular, el conjunt de les Pedritxes es resisteix a abandonar les seves opcions. Per seguir creient, és fonamental que els de Jordi Fitó derrotin diumenge a les 13 hores a casa davant del tercer classificat, un Sanse Complutense que s’ha convertit en l’equip revelació de la temporada.
En el duel de la primera volta, els de les Pedritxes van caure per 2 a 0 a San Sebastián de los Reyes. Guanyar suposaria quedar-se a vuit punts d’un Sanse Complutense que ha perdut un sol partit en tota la temporada, per cinc dels egarencs.
En aquesta dotzena jornada, el Club Egara ha de fer bona la victòria en el derbi terrassenc de dissabte passat a Can Salas. Els d’Andrew Wilson reben diumenge a les 12.45 un FC Barcelona a qui van imposar-se per la mínima (1-2) en la primera jornada de lliga al Pau Negre.
L’Atlètic, per la seva banda, no hauria de tenir problemes per imposar-se aquest dissabte a les 13.30 hores a Getxo davant de l’antepenúltim, un Jolaseta que té només dos punts més que els dos últims classificats, Sardinero i Taburiente. Aquests dos equips són precisament els rivals dels dos primers classificats: el Club de Campo, que rep avui el Sardinero, i el Polo, que juga demà a les Canàries.
Competició femenina
Pel que fa a la lliga femenina, el duel més atractiu de la jornada és el que enfrontarà diumenge a les 12 hores al camp Josep Marquès l’Atlètic, quart, i el Sanse Complutense, segon. Es tracta d’un duel molt important per a les de Sílvia Bonastre, que si guanya es podria situar en la segona posició, ja que es troba a només dos punts de distància de les madrilenyes. A la primera volta, les de Can Salas es van imposar per 2 gols a 4 a San Sebastián de los Reyes. El Club Egara, per la seva banda, visitarà demà a les 12.45 al vuitè classificat, un Taburiente que ja va perdre per un contundent 4 a 0 al Pla del Bon Aire en la primera jornada de la primera volta.
Diumenge a les 11 hores, en un partit crucial per a les seves aspiracions d’eludir les posicions de descens i de promoció de permanència, el CD Terrassa visita el camp de l’antepenúltim, un Sardinero amb qui va empatar a un a la primera volta. Les d’Stefi Piris són penúltimes a cinc punts de distància de les càntabres.