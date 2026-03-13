Un altre derbi vallesà a les semifinals de la Copa

La quarantena edició de la Copa del Rei de waterpolo ha començat de la millor manera per a un CN Terrassa que ha fet bons els pronòstics, s'ha desfet del CN Rubí i s'ha classificat per a les semifinals de dissabte. A les 19.15, els de Sergi Mora s’enfrontaran al CN Sabadell en la segona semifinal de la competició. La primera enfrontarà a les 17 hores el gran favorit, Barceloneta, amb el CN Sant Andreu.
Els terrassencs s'han imposat amb relativa comoditat en el primer dels dos derbis vallesans que hauran disputat en aquesta Copa. Un encertat Jordi Chico, autor de cinc gols, ha inaugurat el marcador als dos minuts en una acció d’igualtat. Dos minuts més tard, el neerlandès Lars Ten Broek ha aprofitat un penal per situar el 2 a 0 a l’electrònic. El rubinenc Pablo Chmyr ha retallat distàncies abans que el mateix Chico fes el 3 a 1. En menys d’un minut, Guillem Frigola i Sebastian Susak han empatat, però quan faltaven dos segons per tancar el primer quart, Òscar Blasco ha fet el 4 a 3.
Ha adquirit més avantatge el Natació al segon tram. Després d’un altre gol de Chico, tres dianes de Nacho Bargalló en tres atacs consecutius han situat un 8 a 4 a l’electrònic. L’equip ha arribat al descans guanyant de quatre (9-5).
El tercer període se l'han anotat els rubinencs per 3 a 4. El màxim avantatge dels egarencs ha arribat als tres minuts després de dues dianes consecutives de Jordi Chico i Marcel Teclas. Tot i el 12 a 6, el Rubí ho ha continuat intentant i ha signat un parcial de 0 a 3 que el capità Ricard Alarcón ha trencat de manera providencial a tres segons per tancar el tercer període (13-9).
Ho ha intentat el Rubí, però n'han tingut prou els de Mora amb gestionar els vuit darrers minuts i acabar guanyant de cinc (17-12).