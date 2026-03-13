Dos ors més: Isak Fernández en 100 papallona i el relleu de 4x100 lliure masculins

La tercera jornada del Campionat d’Espanya absolut Open que se celebra a les instal·lacions de Can Llong ha donat aquest divendres dues medalles d’or per als nedadors del CN Terrassa, que acumulen ja un total de vuit medalles en aquesta competició.
En la final dels 100 metres papallona, Isak Fernández s’ha penjat la medalla d’or amb un temps de 52”56. Va avantatjar en 21 centèsimes el nedador del CN Barcelona Arbidel González, que ha acabat en 52”77. Ha completat el podi Jordi Carrasco, del CN Sabadell, amb 53”18. Ha nedat també la final el seu company Alex Ahtiainen, que ha finalitzat setè amb un registre de 53”70. Pedro Ruano s'ha classificat tretzè amb 54”74.
En el relleu masculí dels 4x100 metres lliure, el quartet del Natació format per César Castro, Luca Hoek, Miguel Pérez-Godoy i Guillem Ramia s'ha proclamat campió d’Espanya, batent el rècord de clubs amb 3’16”77.
En el relleu femení de 4x200 lliure, el CN Terrassa ha acabat quart amb 8’16”48.
En els 100 papallona femenins, Paula Juste ha finalitzat desena amb 1’01”73, mentre que Queralt Díaz ha estat sisena en la final “D” amb un temps d’1’04”30. En els 50 braça, Víctor de Pablo ha estat desè amb 28”67, mentre que Biel Martín ha estat segon de la final “C” amb un registre de 28”97.