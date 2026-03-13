Ocasió per continuar sumant de tres en tres

El Terrassa FC, que ha sumat dues victòries en els darrers dos enfrontaments, intentarà continuar sumant de tres en tres per mirar d’accedir a les places de “play-off”, que ara té a només un punt de distància.
Els d’Oriol Alsina visiten diumenge el Porreres, el cuer del grup, a partir de les 12 hores.
Josemi, per acumulació d’amonestacions, i Sergio Cortés, per una lesió al turmell, no podran participar, mentre que s’espera tenir a punt a Guti i Van den Heerik, que han arrossegat molèsties.
“Aquest equip té un molt bon entrenador, que aconsegueix i treu el màxim rendiment possible dels seus futbolistes. Han canviat molts jugadors i l’equip no té absolutament res a veure amb el de la primera volta”, va dir Alsina sobre el conjunt balear.
El tècnic terrassista, del Porreres, també va assegurar que a casa seva “és un equip que és contundent, que juga amb defensa de cinc, amb tres centrals molt posicionals, que deixen molt pocs espais, i tenen dues puntes que estan força bé; és un equip que serà complicat”.