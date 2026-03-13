El San Cristóbal no pot badar més

Segona sortida consecutiva del San Cristóbal, que necessita trencar amb una mala dinàmica de resultats i les tres derrotes consecutives que ha patit.\r\n\r\nEl conjunt parroquial visita un Mollerussa que és catorzè, amb 27 punts, un menys que els terrassencs. L’encontre es disputa diumenge, a partir de les 12 hores, en el municipal de la localitat lleidatana. Cristian García perd a Mor Diop, que haurà de descansar un partit per la sanció que li ha suposat la targeta vermella directa que va veure en el camp del Can Vidalet.\r\n\r\n“No esperàvem aquesta dinàmica dolenta a hores d’ara, però hem de revertir la situació contra un rival directe que està en una dinàmica més bona que nosaltres, per sortir de baix”, va declarar el tècnic.\r\n