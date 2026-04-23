Brillant inici del terrassenc Jan Salas a l’estatal de rallycross

Excel·lent estrena del pilot terrassenc Jan Salas en el Campionat d’Espanya de rallycross (CERX), que va viure la seva primera jornada a la localitat de Miranda de Ebro, a la província de Burgos. Salas es va classificar en segona posició en la seva estrena en aquesta competició, que va suposar també el seu debut en una disciplina totalment nova per a ell.
La victòria en aquesta primera prova de la temporada va correspondre a Hugo Fuertes, que va aconseguir un ple de victòries parcials. A la final, es va imposar en autoritat a Salas. L’egarenc va intentar atrapar-lo, però el medallista d’or dels FIA Motosport Games del 2024 va saber mantenir el cap fred i es va acabar imposant. Va completar el podi el jove talent mallorquí Miquel Verger.
Després d’aquest setè Rallycross de Miranda de Ebro va donar inici a una temporada que constarà de quatre proves més. La següent se celebrarà els dies 16 i 17 de maig a la localitat portuguesa de Castelo Branco, a tocar de la frontera amb Extremadura. Jan Salas disputarà els dies 27 i 28 de juny la tercera prova del Campionat d’Espanya. Serà al circuit de Calafat, a la comarca del Baix Ebre. Aquesta serà l’única prova que es disputarà en territori català. Les dues següents es disputaran ja després de l’estiu.
El cap de setmana del 19 i 20 de septembre arribarà la quarta, al circuit portuguès de Montalegre, i els dies 7 i 8 de novembre Motorland Aragón acollirà la cinquena i darrera prova.