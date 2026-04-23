Lectures juvenils que marquen

Amb motiu de la
diada de Sant Jordi, recollim recomanacions literàries que connecten amb el públic jove. Propostes diverses, de gèneres i estils diferents, que aborden temes universals i conviden a gaudir de la lectura des de múltiples perspectives.
Mariana Martínez, 40 - "Momo"
La novel·la de fantasia de
Michael Ende, publicada el 1973, construeix una faula sobre el temps i la societat a través d’una nena capaç d’escoltar com ningú. Amb elements simbòlics i crítics, convida a reflexionar. “El significat del temps té molta més profunditat que la mateixa història. Et dona moltes pistes de la vida”, explica la Mariana.
Marc Cruzado, 12 - "La porta dels tres panys"
Aquest llibre de ciència-ficció i fantasia escrit per
Sonia Fernández-Vidal introdueix alguns conceptes de física quàntica a través d’una aventura juvenil plena d’enigmes. Amb un llenguatge plenament accessible, acosta la ciència als joves lectors. “La lectura parla sobre un món en què pràcticament tot és possible”, assegura el Marc.
Alba Moldes, 41 - "El teu nom és Olga"
L’obra de
Josep Maria Espinàs és un testimoni real i profund sobre la seva filla. Escrita en forma de cartes, transmet una mirada plena d’amor i sinceritat. “Va ser el llibre amb què em vaig fer amant de la lectura. Tracta la història de la filla de l’escriptor. Ella té síndrome de Down, i Espinàs expressa la seva visió sobre com la veu”, destaca l’Alba.
Sònia Joyanes, 37 - "Veronika decideix morir"
La novel·la de
Paulo Coelho aborda temes com la salut mental, la vida i la mort. Ambientada en un centre psiquiàtric, la lectura qüestiona què és la normalitat. “Tenia 17 anys quan la vaig llegir. Narra la història d’una noia que intenta suïcidar-se, però no ho aconsegueix. Llavors acaba veient coses boniques perquè finalment no passi”, diu.
Gemma García, 51 - "La meva família i altres animals"
Amb un estil humorístic i autobiogràfic,
Gerald Durrell narra la seva infantesa a l’illa de Corfú, envoltat d’animals i situacions quotidianes. És una obra fresca i divertida que connecta amb els amants de la natura. “Em va fer riure molt. En els darrers anys, el llibre s’ha fet encara més famós per una sèrie basada en la vida de Durrell”, comenta la Gemma.
Laia Gómez, 36 - "L’ombra del vent"
La novel·la de misteri i intriga de
Carlos Ruiz Zafón transporta el lector a una Barcelona literària plena de secrets. Amb una trama captivadora i tocs fantàstics, és una història sobre llibres i memòria. “Tot i que no és una lectura dedicada als adolescents, sí que la recomanaria per a aquest públic. Encara continua sent el meu llibre favorit”, expressa.
Aina Turull, 33 - "El diari lila de la Carlota"
El llibre de
Gemma Lienas forma part d’una saga ("Els Diaris de Carlota") que aborda temes socials des de la mirada d’una adolescent. Amb un estil directe i proper, connecta amb joves lectores. “Hi havia diversos colors, depenent del tema que es tractava. El diari lila, per exemple, parla sobre el feminisme. Me’l vaig llegir quan estava a tercer d’ESO”, recorda l’Aina.
Maite Valentino, 32 - "Memòries d’una Geisha"
La novel·la d’
Arthur Golden ofereix una mirada detallada sobre la vida d’una geisha al Japó del segle XX. Amb una narrativa intensa, tracta temes culturals i socials. “Em va impactar molt, perquè parla sobre coses una mica crues sobre la dona en un altre país. Serveix per conèixer altres cultures, i també tracta alguns aspectes sexuals”, indica.