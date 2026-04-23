Què atrau els lectors dels nous clàssics?

De la vulnerabilitat de l’heroi a la complexitat de l’antagonista, repassem els pilars que fan de la literatura juvenil i per a joves adults un fenomen addictiu. Per treure’n l’entrellat, ens basem en la mirada experta i en el pols dels lectors a l’hora de definir què ens manté enganxats.
Protagonistes vulnerables. Un protagonista no pot ser perfecte. Per a l’escriptor Carlos Robles, la seva força neix de la vulnerabilitat: volem que s’equivoquin i que pateixin.
L’antagonista. Robles aposta per un antagonista intel·ligent que preservi sempre el misteri, posi en perill real l’equilibri de la trama i forci els herois a evolucionar irreversiblement.
Construcció de mons. L’univers de la història no és un decorat, ha de tenir regles coherents. Una bona novel·la construeix un entorn on la màgia i la política tenen pes real.
El factor senyor Darcy. Herois distants com en Gale d’”Els jocs de la fam” o en Xaden d’”Ales de Sang” són un èxit segur; si tenen devoció per la protagonista.
I van menjar anissos... Els lectors consultats demanen resolucions que respectin la lògica del conflicte on l’amor triomfa però sempre té un preu alt, fugint d’excessos ensucrats.