Sant Jordi ja regna a Terrassa

Ha començat el degoteig de compradors i curiosos, perquè el de les roses perlades d'humitat ja hi era. Les parades de flors i llibres ja han estat disposades des de primera hora del matí d'aquest dijous, 23 d'abril, a mitja Terrassa; al Centre, sobretot: passeig del Comte d'Ègara, Plaça Vella, raval de Montserrat, però també a barris com Sant Pere Nord, amb oferiments de roses i llibres a la rambla de Francesc Macià.
El raval de Montserrat i la Plaça Vella estaven de gom a gom ja a les 9 hores, per la qual cosa s'espera, un any més, una diada de Sant Jordi multitudinària. La brisa, a vegades suau, altres molesta, que recorre el matí no ha estat obstacle per a la sortida de la gent al carrer a la recerca d'aquell llibre anotat a l'agenda, o d'aquella sorpresa editorial o de la flor del roser. Molts ja havien realitzat prospeccions aquest dimecres, 22 d'abril, aprofitant la diada anticipada de Sant Jordi en la ual ja es van establir nombroses parades al Centre.
L'Ajuntament ha autoritzat enguany 321 punts de venda arreu de Terrassa, xifra que inclou tant les parades instal·lades al carrer com les ubicades davant dels establiments. Segons les dades municipals, 67 corresponen a professionals del llibre i la rosa, 240 a entitats i associacions, cinc a editorials i nou a partits polítics. A Terrassa hi ha 161 parades dedicades a roses, 41 centrades en llibres i 119 que combinaran els dos productes. Però als punts de venda autoritzats, ja se sap, se sumen cada any desenes d'irregulars. Coses de Sant Jordi.