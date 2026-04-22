Esports

Els Carboners guanyen la lliga i pugen a Primera Catalana

Tot i ser quarts a la fase regular, van acabar imposant-se a la final per 34 a 38 al Rinyoles

Publicat el 22 d’abril de 2026 a les 19:11

Gran temporada per als Carboners de Terrassa, que s’han proclamat campions de la lliga de Segona Catalana i han aconseguit l’ascens a la Primera Catalana. El conjunt terrassenc va finalitzar la lliga regular en una discreta quarta posició, però es va créixer en els “play-off” disputats el passat cap de setmana i va aconseguir aixecar el títol contra tot pronòstic. 

A diferència dels títols de la resta de categories catalanes, on el campió de la fase regular es va acabar enduent el títol. 

Els terrassencs es van imposar a la gran final de la competició al conjunt banyolí del Rinyoles per 34 a 38 a domicili en un partit que va estar envoltat per un magnífic ambient. Els visitants es van assegurar la victòria gràcies a un cop de càstig anotat per Alfons Ubach al minut 78.

En l’enfrontament de semifinals, els Carboners van haver de jugar també com a visitants la setmana anterior. Van batre per 19 a 29 als Barcelona Lions-Begues. Aquest equip es va imposar a la lliga regular amb 51 punts, a molta distància del segon classificat, un Manresa RC que en va totalitzar 39. El Rinyoles va ser tercer amb 36 i els Carboners quarts amb 33 punts. 

