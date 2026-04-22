Els Carboners guanyen la lliga i pugen a Primera Catalana

Gran temporada per als Carboners de Terrassa, que s’han proclamat campions de la lliga de Segona Catalana i han aconseguit l’ascens a la Primera Catalana. El conjunt terrassenc va finalitzar la lliga regular en una discreta quarta posició, però es va créixer en els “play-off” disputats el passat cap de setmana i va aconseguir aixecar el títol contra tot pronòstic. \r\n\r\nA diferència dels títols de la resta de categories catalanes, on el campió de la fase regular es va acabar enduent el títol. \r\n\r\nEls terrassencs es van imposar a la gran final de la competició al conjunt banyolí del Rinyoles per 34 a 38 a domicili en un partit que va estar envoltat per un magnífic ambient. Els visitants es van assegurar la victòria gràcies a un cop de càstig anotat per Alfons Ubach al minut 78.\r\n\r\nEn l’enfrontament de semifinals, els Carboners van haver de jugar també com a visitants la setmana anterior. Van batre per 19 a 29 als Barcelona Lions-Begues. Aquest equip es va imposar a la lliga regular amb 51 punts, a molta distància del segon classificat, un Manresa RC que en va totalitzar 39. El Rinyoles va ser tercer amb 36 i els Carboners quarts amb 33 punts. \r\n