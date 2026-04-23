Un derbi egarenc per anar fent boca a la Copa del Rei

Els vuit millors equips del hockey espanyol buscaran entre divendres i diumenge a les instal·lacions del Júnior el nom del successor del Club de Campo en el palmarès de la competició més antiga del hockey espanyol, una Copa del Rey que arriba enguany a la seva 109a edició. Un total de 46 de les 108 edicions se les han adjudicat equips terrassencs: 19 el Club Egara, 16 l’Atlètic i 11 el CD Terrassa. Les tres darreres edicions, però, s’han escapat: dues per al Club de Campo i una per al Polo.
Durant la jornada d’aquest divendres es disputaran els quatre enfrontaments de quarts de final, amb la presència de tres equips terrassencs. Dos d’ells, el CD Terrassa i l’Atlètic, es veuran les cares en el duel inaugural de les 11.15 hores al camp dos. Pepe Cunill serà baixa a l’Atlètic i Víctor Guerra, que arrossega problemes musculars i no tornarà a jugar enguany, al CD Terrassa. Per part de l’Atlètic, han quedat fora de la convocatòria Pol Fité i Marc Albericio.
El duel es presenta igualat. Per bé que els de Can Salas li treuen 12 punts als de les Pedritxes a la lliga, el conjunt que entrena Jordi Fitó afronta la competició com la seva darrera oportunitat d’aspirar a un títol aquesta temporada. A la tercera jornada de lliga, el CD Terrassa va empatar a dos amb l’Atlètic, que s’imposaria per un contundent 6 a 1 en el duel de la segona volta disputat a Can Salas.
“Estem amb moltes ganes de debutar. La temporada es fa llarga i just ara entrem en la fase decisiva. Ho donarem tot per endur-nos aquesta primera competició del KO. L’any passat, a més, vam caure a quarts de final. Sortim amb la màxima cautela i també amb la màxima ambició”, assenyala Roger Pallarols, entrenador de l’Atlètic, que afegeix: “El Terrassa serà un rival molt complicat. Tenen un esperit d’equip molt potent i són molt lluitadors. Jugar les semifinals eliminant a l’Atlètic serà una motivació enorme per a ells”.
Des de l’altra banqueta, Jordi Fitó considera que el derbi “està completament igualat i pot passar de tot. Serà clau defensar bé, especialment en els primers minuts, ja que ells surten sempre molt forts per intentar resoldre el partit ben aviat”. El guanyador del derbi s’enfrontarà demà a les 10 al guanyador del Club de Campo-Barça en la primera semifinal.
Wilson: “Competim molt bé contra el Polo”
També al camp 2, al Club Egara li ha tocat enfrontar-se divendres a les 15.15 amb el rival més temible, un Polo que lidera la lliga sense haver perdut. El tècnic Ramon Sala tornarà a enfrontar-se al seu exequip, a qui ha guanyat en els dos partits de lliga.
A l’entrenador de l’Egara, Andrew Wilson, no li preocupa excessivament el rival. “Estem competint molt bé contra ells. Els estem fent força gols. Tindrem opcions de passar a semifinals i hem d’aprofitar-les”, comenta. Wilson destaca la gran capacitat dels egarencs Marc Miralles i Bruno Ávila per fer sortir l’equip a la contra. Qui guanyi jugarà demà a les 17 contra Júnior o Sanse Complutense a la segona semifinal.