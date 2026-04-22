La Cruyff Court Dani Olmo de Montserrat estarà llesta el dia 10 de juny

L'actual pista poliesportiva del barri de Montserrat es convertirà en menys de dos mesos en la segona Cruyff Court, una pista de gespa artificial remodelada. La instal·lació durà el nom del futbolista terrassenc del FC Barcelona Dani Olmo. La Fundació Cruyff es farà càrrec de la construcció de la pista, amb una dotació econòmica de 146.000 euros. Fins ara, aquest espai era gestionat pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT). Després de les obres, l'Ajuntament cedirà la gestió de la nova pista a l'Associació de Veïns del barri de Montserrat.
Segons marca el conveni, seran els veïns del barri qui gaudeixin de la pista, per bé que la Fundació Cruyff hi celebrarà una jornada anual de futbol 6x6 i també una competició de futbol adaptat.
Es tracta de la segona Cruyff Court que s'instal·la a Terrassa. La primera es va inaugurar fa 13 anys al barri de Can Tusell amb la presència del mateix Johan Cruyff i del futbolista Xavi Hernández, que donava nom a la instal·lació.
L'acte de signatura del conveni del nou camp s'ha dut a terme aquest dimecres per part de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la presidenta de la Fundació Cruyff, Pati Roura. També hi va ser present el pare del futbolista, Miquel Olmo.
Les obres començaran en les properes setmanes i estaran acabades el 10 de juny. La inauguració oficial, amb la presència de Dani Olmo, està prevista per al mes de juliol, just després del Mundial que se celebrarà als Estats Units, Mèxic i el Canadà.
Jordi Ballart ha expressat la seva satisfacció amb la iniciativa: "Portem molts mesos treballant amb la Fundació Cruyff per poder tenir aquesta Cruyff Court al barri de Montserrat. És una pista que requereix millores i les tindrà. Estem molt alineats amb els objectius de la Fundació, que vol apropar l'esport al territori. Entenen l'esport com una oportunitat per als infants, adolescents i joves de famílies vulnerables. Es posarà gespa artificial al camp i es faran millores en tot l'entorn".
Per la seva banda, la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura, va explicar: "Reforcem l'aliança amb Terrassa. El llegat de Johan Cruyff continua endavant. Esperem que aquest camp no sigui l'últim. Estem molt agraïts a la família Olmo. Si aquests projectes tenen un ambaixador, els nens s'hi poden emmirallar. És un projecte comunitari destinat a tots els joves del barri i a les escoles de Terrassa".
Miquel Olmo, per la seva banda, va comentar: "Pel Dani i per tota la família, qualsevol cosa que impliqui una vinculació amb la nostra ciutat és magnífic. El Dani sempre ha manifestat el seu amor pels seus orígens. Cal agrair a la Fundació Cruyff tota la feina que fa amb el futbol com a eina principal".
La Fundació Cruyff té 326 camps com aquest, repartits per tot el món. Tots són exactament iguals. Les porteries estan integrades amb el camp per tal que no puguin caure i en cap d'ells hi ha cap mena de publicitat.