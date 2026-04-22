Tres egarencs, entre els quatre màxims golejadors de la lliga de hockey

El talent terrassenc continua liderant el hockey espanyol. Quan s’han disputat ja 18 de les 22 jornades de la fase regular de la Divisió d’Honor masculina, tres jugadors egarencs ocupen les quatre primers posicions de la taula de màxims golejadors.
Qui més dianes porta anotades és el capità de l’RC Polo de Barcelona, l’egarenc Marc Miralles, que ha tornat aquesta temporada al conjunt de Ramon Sala després de dos anys al Bloemendaal neerlandès, ha anotat 21 gols en 18 partits, el que suposa una mitjana d’1,17 gols per partit. De fet, el jugador format al planter del CD Terrassa ha marcat gairebé un terç dels gols del Polo (21 de 64).
Ocupa la segona posició el davanter del Sanse Complutense Manuel Mondo, també amb 21 anotacions en 18 duels. Completa el podi el davanter del CD Terrassa Pau Petchamé amb 15 dianes en els 18 partits disputats, amb una mitjana de 0,83 gols per encontre.
Pau Petchamé marca 1 de cada 3 gols del CD Terrassa
Fins a 15 dels 45 gols del conjunt de les Pedritxes (exactament un terç) els ha fet Petchamé, que ha passat de promesa a realitat en un temps rècord. Amb només un gol menys que Petchamé, en quarta posició trobem el migcampista de l’Atlètic Pepe Cunill, que la temporada vinent jugarà a les files del Dragons belga. El petit dels germans Cunill ha fet 14 de les 69 dianes del conjunt de Roger Pallarols en els 17 partits que ha jugat fins ara.
Les dues places següents són per a dos jugadors del Club de Campo, màxim golejador de la lliga amb 74 gols. Ignacio Abajo i Enrique Zorita han fet 13 gols cadascun. Tanca el “top-ten” de golejadors el migcampista del Club Egara Pere Amat, que jugarà la temporada vinent al Bloemendaal. Duu 10 gols en 18 partits.
Amb nou dianes trobem Arnau de Bruijn (Polo), Quim Malgosa (Atlètic) i Pol Torres (Club Egara).
Enric Miralles (CD Terrassa) i Marc Escudé (Atlètic) porten 7 gols, per 6 d’Oriol Campos (Atlètic), Nil Trujillo (Club Egara), Bruno Ávila (Polo) i Pere Divorra (Club Egara).