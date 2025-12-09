Canvi de registre amb la Copa Catalunya

El Terrassa FC disputa una eliminatòria de la Copa Catalunya. Aquest dimecres, a partir de les 19 hores, l’equip que prepara el tècnic Oriol Alsina s’enfronta a la FE Grama en el municipal de Santa Coloma. Serà una bona ocasió per a l’entrenador d’Arenys de Mar per alienar als jugadors menys habituals per intentar passar a la següent ronda. El conjunt terrassista va entrar a l’anterior eliminatòria, la sisena, i va superar el Cardona a domicili per un clar 1 a 5.
Per a aquest compromís, la gran novetat serà el retorn a la llista de convocats del davanter canari Aythami Perera, que podria gaudir d’alguns minuts en el municipal de Santa Coloma. Han quedat fora de la convocatòria els jugadors que estan lesionats o que arrosseguen molèsties, com és el cas del centrecampista canari Ruymán Arteaga, operat del peroné, el polivalent Jon Larrauri i els neerlandesos Erik Schouten, que va haver de ser substituït en el camp del Reus Reddis el passat diumenge, i Joey Sleegers, que va ser baixa també per a aquell encontre. Com a contrapartida, Alsina ha convocat als joves Raúl Lordán i Xavi Álvarez, tots dos del segon equip del Terrassa FC.
Alsina va dir que “farem l’equip el més competitiu possible, sense posar en risc el partit de lliga que hem de jugar diumenge” i va afegir que a l’equip “hi ha molta il·lusió i moltes ganes i qui surti es deixarà la vida”.
La FE Grama, que va començar el seu camí a la cinquena ronda de la Copa Catalunya, arriba a aquesta fase després d’eliminar a dos filials d’equips de Primera Divisió. A la cinquena eliminatòria, el conjunt colomenc va superar el Girona “B” per 3 a 0 mentre que, a la sisena, es va desfer de l’Espanyol “B” per 1 a 0. L’equip barceloní, que a lliga de la Tercera Federació ve d’empatar a dos gols en el camp del líder, el Badalona, és vuitè a la classificació del seu grup.
Tres partits més
La jornada es completa amb tres encontres més d’aquesta fase. A partir de les 20 hores, el NSA Camp Joliu, l’únic supervivent de la Primera Catalana a la competició, rebrà el Lleida Esportiu mentre que el Sant Andreu jugarà en el camp de la Montañesa. Una hora més tard, el Sabadell visitarà al Cornellà. I el dimarts dia 16 de desembre, se celebrarà el darrer enfrontament d’aquesta ronda, i el Peralada rebrà en el seu camp a l’Europa, a partir de les 19 hores.