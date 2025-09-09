Canvi de xip per a la Copa Federació

El Terrassa FC aparca l’amarg debut a la lliga i se centra en una altra competició. Els de Víctor Bravo reben aquest dimecres a l’Estadi Olímpic, a partir de les 19 hores, a l’Atlético Monzón en els setzens de final de la Copa Federació, un campionat que pot ser el pont per classificar-se per a la Copa del Rei. L’eliminatòria està programada a partit únic, amb la disputa d’una pròrroga en cas d’igualtat al final dels noranta minuts. En cas que les dues parts de la pròrroga no desempatin el resultat, l’encontre es decidirà a la tanda de penals.
Per a aquest compromís, el tècnic aragonès no podrà comptar amb el defensa central Álvaro Martín, que s’està recuperant d’una lesió a la base del cinquè metatarsià del peu dret, que el va obligar a passar pel quiròfan, i el davanter Alberto Gutiérrez “Guti”, amb molèsties al recte femoral de la cama dreta. Tots dos ja no van ser-hi a l’estrena de la lliga que va acabar amb derrota per 1 a 0 al camp de l’Ibiza Islas Pitiusas.
Sobre aquest enfrontament, l’entrenador va manifestar que “anirem pel partit i, evidentment, faré canvis, ja que l’equip no està guanyant i queda clar que, quan l’equip no guanya, s’han de buscar solucions amb jugadors” que no estan participant tant. Víctor Bravo va assegurar que alinearà “l’onze més competitiu que puguem” perquè “la Copa per a nosaltres és important”.
Dues últimes
En les dues últimes aparicions del conjunt terrassista a aquesta competició va arribar als quarts de final, a l’edició de 2023, i va quedar eliminat als setzens de final a la de l’any passat. Fa dues temporades va eliminar al CD Huarte a domicili per 0 a 3, amb gols de Carlos Martínez, Àlex Fernández i Servetti.
A vuitens de final, l’equip va jugar a casa i es va desfer de l’Izarra a la tanda de penals, després d’empatar a dos gols, amb dianes de Servetti i Aythami. A quarts de final, el Terrassa FC cauria eliminat al camp del Real Unión, després d’un gol molt polèmic, concedit al conjunt basc mentre hi havia dues pilotes sobre el terreny de joc.
L’any passat, l’equip no va passar dels setezens de final i va perdre a la tanda de penals a l’Estadi Olímpic contra La Nucía. El partit va finalitzar amb empat a un en el marcador, amb gol d’Aday Alcalde per als locals, però els visitants van estar més encertats des dels onze metres.