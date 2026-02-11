Clara Ycart guanya la seva tercera Bundeslliga de hockey sala

La jugadora terrassenca Clara Ycart s'ha proclamat campiona de la Bundeslliga de hockey sala. Ycart, que ha tornat aquesta temporada al Düsseldorfer alemany després de jugar la temporada passada al CD Terrassa, ha aixecat el seu tercer títol alemany en la modalitat de hockey sala. N'ha guanyat també dos en hockey.\r\n\r\nLa "final-four" de la competició d'enguany es va disputar al Süwag Energie Arena de la ciutat de Frankfurt. L'equip de Clara Ycart, el Düsseldorfer es va imposar en semifinals al Mannheimer per un resultat de 5 gols a 3, classificant-se per a la final, on va batre el Rot Weiss Köln per 3 a 2 en un duel molt equilibrat. Es tracta de la cinquena Bundeslliga de hockey sala que aconsegueix el conjunt de la ciutat de Düsseldorf.\r\n\r\n \r\n