L’Atlètic Terrassa es classifica quart en el Campionat d’Espanya

Després de signar una magnífica primera fase, en la qual va guanyar els tres partits, l’Atlètic Terrassa, únic representant terrassenc del Campionat d’Espanya de Divisió d’Honor masculina de hockey sala que es disputava des de divendres a la ciutat gallega d’Ourense, va acabar líder del grup “A” amb nou punts. En semifinals, es va enfrontar al Club de Campo. El partit, molt equilibrat, va acabar amb empat a quatre gols, però en la tanda de “shoot-outs”, els madrilenys es van imposar per 2 a 1, relegant els de Roger Pallarols a la lluita per la medalla de bronze.
En un duel de nou igualat contra el Júnior, que ja s’havia imposat als egarencs en la final del Campionat de Catalunya disputat al pavelló de Can Jofresa, l’Atlètic va empatar a dos gols. El bronze es va acabar resolent de nou en la tanda de “shoot-outs”. I de nou els de Can Salas es van veure superats, en aquesta oportunitat per 3 a 2 davant dels santcugatencs, que van finalitzar tercers.
L’enfrontament contra el Júnior va ser molt equilibrat. Al minut 12, Albert Serrahima va posar-se per davant en el marcador. Cinc minuts més tard, el juvenil Maxim Florit Moize va empatar per part de l’Atlètic. Es va arribar al descans amb empat a un gol.
A la represa, no s’havia arribat encara al primer minut quan el capità Quim Malgosa va donar avantatge als terrassencs per primera vegada en el partit. Els de Can Salas van intentar mantenir el resultat, però quan faltaven sis minuts per acabar, un penal-córner transformat per Ferran Muñoz va significar el 2 a 2 que va dur el duel a la tanda de “shoot-outs”.
Arnau Gutiérrez i Guiu Corominas van marcar per als egarencs, mentre que Aleix Bozal, Pablo Espino i Nico Mustarós van signar les tres dianes del Júnior.
Pel que fa a la gran final, el conjunt del Sanse Complutense es va proclamar campió d’Espanya en imposar-se per la mínima (5-4) al Club de Campo en la final, que va ser un derbi madrileny. Juan Muñoz va ser el gran protagonista de la final, ja que va marcar quatre dels cinc gols del seu equip. La diana decisiva la va fer Iván Hernández de penal-córner al minut 39.