Cara i creu per a les seleccions espanyoles a la Pro League

La primera concentració de la Pro League, que ha acabat aquest dimarts a València, serà recordada per sempre per quatre terrassenques, que van debutar com a internacionals en aquest exitós doble enfrontament amb Bèlgica i Alemanya. Es tracta de Mireia Herrero i Sofia Keenan (Club Egara), Maria Gestí (Júnior) i Laura Bruguera (RC Polo).
Juntament amb Clara Pérez i Sofía Rogoski (Atlètic), Clara Badia (Mannheimer) i Marta Segú (HGC) van signar una magnífica estrena. Acumulen vuit punts i ocupen la quarta plaça, empatades amb l’Argentina, tercera amb vuit punts. Lideren la classificació de manera inapel·lable els Països Baixos i Bèlgica amb 21 punts. Sorprèn el penúltim lloc de la selecció alemanya, amb només dos punts després de vuit jornades.
En sis dies, el combinat que prepara Carlos García Cuenca ha disputat quatre partits. Es va estrenar dijous passat perdent amb Bèlgica per 3 a 5, amb gols de Florencia Amundson, Berta Agulló i Patricia Álvarez. Els tres compromisos següents van acabar en victòria. Dissabte, Espanya va empatar a un gol amb Alemanya (Laura Bosch) i es va imposar per 4 a 2 en els “shoot-outs”. Diumenge va vèncer per 1 a 0 a la tercera potència mundial, Bèlgica, amb gol de la jugadora de l’Atlètic Sofía Rogoski. Aquest dimarts, s'han acomiadat de Beteró derrotant per 3 a 1 a les alemanyes, amb “hat-trick” de la jugadora del Polo Patricia Álvarez, que ha anotat la meitat dels vuit gols espanyols.
Quatre derrotes per als de Caldas
Per la seva banda, la selecció espanyola masculina va perdre els quatre partits disputats a València. Divendres es va estrenar caient per 3 a 4 amb els Països Baixos, amb gols dels egarencs Marc Vizcaino i Pepe Cunill i del jugador del Polo Guille Fortuño. Dissabte va caure per 1 a 3 contra Anglaterra, amb un únic gol del també terrassenc Marc Miralles. Diumenge, nova derrota amb els Països Baixos, per 2 a 3, amb dianes de Jose Basterra i Ignacio Abajo. Ahir va tancar la concentració caient per 2 a 4 davant d’Anglaterra, amb doblet de Basterra.
L’equip de Max Caldas, amb nou terrassencs a les seves files, és penúltim. Igual que el Pakistan, que és cuer, encara no ha puntuat. Els convocats locals han estat: Jordi Bonastre i Pepe Cunill (Atlètic); Pere Amat (Club Egara); Marc Miralles (RC Polo); Marc Vizcaino i Edu de Ignacio-Simó (Den Bosch); Marc Recasens (Rotterdam); Pol Cabré-Verdiell (Oranje Rood) i Xavi Gispert (Royal Herakles).
Tant nois com noies disputaran els quatre partits següents de la Pro League del 20 al 24 de febrer a la ciutat australiana de Hobart. Ells, contra Austràlia i l’Índia. Elles, davant d’Austràlia i la Xina.