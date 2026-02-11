Viatge a Alemanya amb bitllet per a vuitens assegurat

El CN Terrassa tanca aquest dijous la fase de grups de l’Euro Cup masculina de waterpolo a Alemanya. La competició es va aturar el dia 4 de desembre. Més de dos mesos després, es disputaran els vuit darrers partits de la primera fase. El conjunt que prepara Sergi Mora afronta un desplaçament exigent a la ciutat alemanya de Duisburg, al nord de Düsseldorf. L’equip, però, afronta el partit amb la tranquil·litat de saber-se ja matemàticament classificat per a la ronda de vuitens de final de la segona competició continental en importància.
Quan s’han disputat ja les cinc primeres jornades, els terrassencs ocupen la segona posició del grup “A” amb nou punts, només superats pel líder del grup, el Jug Dubrovnik croat, que ha fet ple de victòries i suma 15 punts. També avui visitarà el Solaris Sibenik en el derbi de Croàcia. El Solaris és el tercer classificat amb els mateixos tres punts que els alemanys, que ocupen la darrera posició del grup.
Passi el que passi en aquests dos darrers partits, el Jug acabarà primer de grup i el CN Terrassa segon.
El Duisburg ha guanyat només un dels cinc partits que ha disputat. Es va imposar per 14 gols a 13 a casa al Solaris Sibenik a la quarta jornada. A Terrassa va perdre, també per 14 a 13, en el duel de la primera volta.
Bones sensacions
Els de Mora arriben al matx amb bones sensacions després de setmanes de treball intens durant l’aturada. El tècnic Sergi Mora destaca la importància d’aprofitar aquesta mena de partits de nivell. “Estem molt contents de tornar a competir a Europa. Per a nosaltres, aquesta mena de partits són molt importants per continuar construint l’equip i per anar guanyant experiència. Durant el gener hem entrenat molt i estem preparats per jugar aquest darrer partit contra el Duisburg, que és un molt bon equip.
Sense massa temps per descansar, el Natació rebrà dissabte a les 18 hores en el derbi vallesà de lliga a un CN Sabadell que té nou punts més que els egarencs.