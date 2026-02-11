Paula Leitón rep el Premi Reina Sofía al joc net i els valors de l'esport

La waterpolista terrassenca Paula Leitón ha rebut el Premi Reina Sofía al joc net i els valors de l'esport en una cerimònia celebrada al palau de El Pardo, amb la presència del rei d'Espanya, Felipe VI, i la reina Letizia. L'acte ha servit per entregar les distincions dels Premis Nacionals als millors esportistes de 2023 i 2024. La jugadora internacional, que ara milita a les files del CN Atlètic Barceloneta, després de guanyar l'or olímpic a París 2024 amb la selecció femenina absoluta, va patir una campanya d'assetjament a través de les xarxes socials a causa del seu físic i la seva resposta va ser reivindicar la diversitat de cossos i lluitant contra la fòbia a les persones grasses i també va denunciar els discursos d'odi que han de soportar les persones, dins i fora del món de l'esport.\r\n\r\nLeitón ha rebut aquest guardó, que també li ha correspost a l'atleta Ricardo Rosado, que a la marató de Màlaga 2023 i poc abans d'arribar a la meta, va cedir el seu cinquè lloc al kenià Kimtai Kiprono, qui havia liderat la carrera durant una gran part del recorregut.\r\n